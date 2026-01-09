Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Macron et Lecornu paniquent : les coulisses du faux « non » au Mercosur
Au sommaire :
Mercosur : pourquoi le gouvernement pourrait vaciller ? Nils raconte les coulisses des négociations menées par Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu sur ce dossier explosif pour l’exécutif.
Macron, la galette et le 1er Mai : lors de la cérémonie de l’Épiphanie à l’Élysée, le président rejoue un mauvais sketch et s’en prend une nouvelle fois aux travailleurs.
Procès Marine Le Pen : les juges menacés par Donald Trump, et une France qui fait la sourde oreille. Pourquoi ce silence ?
C’est parti pour une nouvel épisode des Indiscrets !