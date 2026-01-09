Au sommaire :

Mercosur : pourquoi le gouvernement pourrait vaciller ? Nils raconte les coulisses des négociations menées par Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu sur ce dossier explosif pour l’exécutif.

Macron, la galette et le 1er Mai : lors de la cérémonie de l’Épiphanie à l’Élysée, le président rejoue un mauvais sketch et s’en prend une nouvelle fois aux travailleurs.

Procès Marine Le Pen : les juges menacés par Donald Trump, et une France qui fait la sourde oreille. Pourquoi ce silence ?

C’est parti pour une nouvel épisode des Indiscrets !