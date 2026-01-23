Je fais un don

Les Indiscrets

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Présidentielle : quand les patrons veulent remplacer Macron

Au sommaire :

À les écouter, il faudrait gérer la France comme une entreprise. À l’instar de Xavier Niel, les grands patrons se lancent dans la présidentielle, et surtout pour le pire. Nils a enquêté sur cette tendance inquiétante.

Le RN attaque la gauche et notamment LFI sur la cause LGBT avant les municipales et ce n’est pas anodin. On va revenir sur un nouveau clash à l’Assemblée.

À droite, Dati fait le ménage pour les municipales à Paris. La candidate de la droite semble en difficulté dans sa campagne

