Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Macron n'a qu'un œil : comment le Président instrumentalise son problème de santé
Au sommaire :
- Appelez-le “Rocky”. Emmanuel Macron a livré ses vœux aux Armées avec un œil en moins. Un souci qui a rendu fou furieux le président, connu pour son extrême maniaquerie, comme va nous le raconter Nils.
- Sur le budget justement, c’est toujours le grand flou. On va revenir sur les coulisses des négociations en cours menées par Sébastien Lecornu, notamment avec la gauche.
- Enfin, le procès en appel de Marine Le Pen et ses petits camarades vient percuter la course du RN aux municipales. Exemple à Perpignan.