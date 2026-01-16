Je fais un don

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Macron n'a qu'un œil : comment le Président instrumentalise son problème de santé

Au sommaire :

- Appelez-le “Rocky”. Emmanuel Macron a livré ses vœux aux Armées avec un œil en moins. Un souci qui a rendu fou furieux le président, connu pour son extrême maniaquerie, comme va nous le raconter Nils.

- Sur le budget justement, c’est toujours le grand flou. On va revenir sur les coulisses des négociations en cours menées par Sébastien Lecornu, notamment avec la gauche.

- Enfin, le procès en appel de Marine Le Pen et ses petits camarades vient percuter la course du RN aux municipales. Exemple à Perpignan.

