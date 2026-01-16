Macron n'a qu'un œil : comment le Président instrumentalise son problème de santé

Au sommaire :

- Appelez-le “Rocky”. Emmanuel Macron a livré ses vœux aux Armées avec un œil en moins. Un souci qui a rendu fou furieux le président, connu pour son extrême maniaquerie, comme va nous le raconter Nils.

- Sur le budget justement, c’est toujours le grand flou. On va revenir sur les coulisses des négociations en cours menées par Sébastien Lecornu, notamment avec la gauche.

- Enfin, le procès en appel de Marine Le Pen et ses petits camarades vient percuter la course du RN aux municipales. Exemple à Perpignan.

