Viktor Orbán battu : un coup dur pour Marine Le Pen

Coup d’arrêt pour Viktor Orbán. Après seize ans à remodeler la Hongrie à son image, le chef de file de l’illibéralisme européen est battu. Dimanche, Péter Magyar, un Orbán s’impose largement, porté par une mobilisation record.

Orbán avait pourtant tout verrouillé. Institutions, médias, règles du jeu. Une stratégie assumée, théorisée, exportée. Désigner des ennemis, polariser, contrôler. Une mécanique redoutable.

Mais l’usure est là. Économie fragilisée, inflation persistante, scandales de corruption, tensions avec l’Union européenne. Et une ligne prorusse incarnée par la proximité avec Vladimir Putin de plus en plus difficile à défendre.

La chute est nette. Et elle résonne au-delà de la Hongrie. Pour Marine Le Pen, c’est un allié en moins. Pour Pascal Praud, un lundi un peu plus gris que les autres.