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Jean Messiha pris la main dans la cagnotte ?
Jean Messiha est encore dans la sauce. Et encore avec une cagnotte. Le polémiste d’extrême droite, passé du RN à Reconquête, avait lancé en mai 2024 une collecte en hommage aux deux agents pénitentiaires tués lors de l’évasion sanglante de Mohamed Amra. À l’époque, il promet que chaque euro ira aux familles. Résultat : plus de 42 000 euros récoltés… et aucun centime versé aux victimes. Selon une plainte déposée par l’une des veuves, Messiha aurait encaissé lui-même les fonds. La plateforme GoFundMe affirme d’ailleurs qu’il pouvait parfaitement récupérer l’argent et qu’il l’a bien fait à plusieurs reprises. Acculé, il assure aujourd’hui qu’il s’agit d’une “erreur technique” et promet de rembourser. Un scénario qui rappelle d’autres casseroles financières du personnage, entre polémiques autour de ses précédentes cagnottes, soupçons d’irrégularités et accusations de plagiat au RN.