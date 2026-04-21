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Retailleau vs l’Espagne : la sortie qui fait halluciner
Bruno Retailleau devient officiellement le candidat des Les Républicains après une consultation interne réservée aux adhérents, largement favorable à son nom. Mais derrière le score, les fractures du parti explosent au grand jour. Jean-François Copé ironise, Laurent Wauquiez dénonce un “jeu de dupes”, Michel Barnier et Xavier Bertrand avancent chacun leurs ambitions, tandis que David Lisnard a déjà pris la tangente. Face à la régularisation de sans-papiers en Espagne annoncée par Pedro Sánchez, Retailleau agite le spectre d’un appel d’air migratoire en France, quitte à franchement forcer le trait. Une ligne dure, copiée sur l'extrême droite et calibrée pour exister médiatiquement. Côté social, il chasse également sur les terres du RN en recyclant les vieilles méthodes LR. Le message est limpide : moins de prestations, plus de travail. Ceux qui peinent déjà devront faire davantage pour espérer s’en sortir. Entre fantasmes migratoires et rigueur sociale, la campagne Retailleau s’installe sur une ligne dure, où l’effort est toujours pour les mêmes.