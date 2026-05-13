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Mbappé anti-RN : le match avec Bardella

Kylian Mbappé a dégainé une simple phrase dans Vanity Fair… et l’extrême droite politico-médiatique est partie en vrille.

Bardella, Marine Le Pen, Julien Odoul, les éditorialistes de plateau : tout le monde s’est relayé pour tenter de faire taire le capitaine des Bleus après ses propos contre le RN. Faut dire que Mbappé, avec ses 130 millions d’abonnés, ne parle pas seulement à des fans de foot. Il parle à une jeunesse que les partis politiques peinent à atteindre. Et c’est là que le sujet devient intéressant. Quand des personnalités comme Mbappé, Théodora ou Squeezie prennent position, ça sort du cadre politique classique. Ça arrive directement dans les stories, les vidéos, les discussions entre potes. Ça ne garantit pas une adhésion, mais ça peut casser l’indifférence. Parce qu’au fond, le vrai danger pour l’extrême droite n’est pas qu’une star donne son avis. C’est qu’une jeunesse dépolitisée commence enfin à se sentir concernée par ce qui se joue en 2027.

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