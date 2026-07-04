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Le Journal des Luttes

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Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

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Un permis de tuer pour la police ? Pourquoi cette loi fait scandale

Cette semaine, pour le dernier JDL de la saison. Nous avons abordé un sujet qui a souvent fait l’objet d’émissions au sein du Média. Les victimes de violences policières… Nahel, Souheil, Adam, Olivio. La liste est malheureusement trop longue pour tous les citer. Mais on ne les oublie pas. Leurs familles et leurs proches, encore moins... Au-delà du chagrin c’est la colère qui aujourd’hui les habite. Parce que les policiers auteur des tirs qui leur ont coûté la vie sont , trop souvent encore en poste , acquittés... Parfois même, jamais mis en examen. Et comme si cette impunité ne suffisait pas, une proposition de loi va être déposée par le député Les républicains Eric Pauget le 7 Juillet. Un texte sur la « présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre » . Une façon de donner aux policiers un « permis de tuer »… Et d'invisibiliser toutes les victimes de violences policières. De nombreux collectifs s’associent pour dire non à cette loi. Dont SAVE, Stop Aux Violences d’Etat. Samia El Khalfaoui en est la cofondatrice. Et Raphaël Kempf Avocat au barreau de Paris et membre du SAF, le syndicat des avocats de France.

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