Julien Le Guet, le militant devenu « éco-terroriste »

Figure centrale de la contestation écologiste en France, porte-parole du collectif Bassines Non Merci, julien Le guet est depuis des années le visage de la résistance contre les megabassines.

Mais aujourd'hui, c’est un tournant judiciaire que nous allons voir ensemble : après les affrontements de Sainte-Soline et les actions de débâchage, le verdict est tombé. Six mois de détention à domicile sous bracelet électronique. Une peine lourde, qualifiée d'« incompréhensible » par ses soutiens, alors même que des relaxes ont été prononcées sur d'autres chefs d'accusation. Entre sabotage revendiqué par de nouveaux groupes et répression judiciaire record, où en est le mouvement ? L’État a-t-il réussi à mettre un coup d’arrêt à la lutte pour l'eau ?