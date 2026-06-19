Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Dossiers falsifiés, familles trompées : la face cachée de l’adoption internationale
Qui sommes-nous vraiment ? D’où venons-nous ? Pour des milliers de personnes adoptées à l’international, ces questions restent sans réponse….Longtemps, l’adoption internationale a été présentée comme une formidable histoire de solidarité, celle d’enfants à qui l’on offrait une nouvelle vie. Mais derrière ce récit, des voix s’élèvent depuis plusieurs années pour dénoncer une réalité bien plus sombre. Des personnes adoptées devenues adultes racontent aujourd’hui des dossiers falsifiés, des familles biologiques qui n’ont jamais donné leur consentement, des adoptions illégales, parfois même du trafic d’enfants. Elles demandent que toute la lumière soit faite sur ces pratiques et réclament l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire. On en parle aujourd’hui avec nos invitées, Julie Sara et Claire membres du collectif Adoptions Justice et Réparation.
Signez la pétition : https://www.change.org/p/un-parquet-national-d-enquête-et-l-arrêt-des-adoptions-internationales?utm_medium=custom_url&utm_source=share_petition&recruited_by_id=5a1346e0-6a40-11f1-97b4-b1a8497db462