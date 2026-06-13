Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Pourquoi le maire LFI Bally Bagayoko appelle à manifester contre le racisme le 21 juin
Dimanche 21 juin, plusieurs organisations appellent à manifester partout en France contre le racisme et toute forme de discriminations. Une mobilisation qui intervient dans un contexte où les actes racistes et les discours de haine occupent une place de plus en plus visible dans le débat public. Notre invité aujourd’hui affirme en avoir lui-même fait l’expérience. Après avoir été candidat à la mairie de Bordeaux, Nordine Raymond dit avoir été la cible de nombreux messages racistes en raison de ses origines et de son nom de famille. Il a décidé de porter plainte. Au-delà de son cas personnel, que dit cette affaire de l’état du débat public en France ? Le racisme est-il en train de se banaliser ? Et comment lutter contre cette montée des discours de haine ? Nous aurons aussi avec nous Youlie Yamamoto, porte parole d'ATTAC qui est signataire de la tribune contre le racisme.