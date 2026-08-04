Régulièrement, un.e journaliste du Média propose un éditorial incarné mêlant analyse, décryptage et coup de gueule, toujours appuyé sur un travail rigoureux de documentation autour de l’actualité politique, sociale et médiatique.
Tunisie, Maroc : les migrants noirs dans le viseur
Au Maghreb, les migrants noirs cibles d’actes racistes sur fond de lutte contre l’immigration
Une vidéo insoutenable a bouleversé la Tunisie : une femme noire enceinte, dénudée et menacée de viol collectif devant sa famille. Si ces images ont choqué, elles ne racontent qu'une partie d’un phénomène plus vaste : la montée du racisme négrophobe au Maghreb sur fond de lutte contre l’immigration subsaharienne. Discours politiques, montée des mouvements nationalistes, expulsions massives dans le désert, violences documentées par les ONG, accords migratoires avec l'Union européenne… Comment le Maghreb est-il devenu un espace où les personnes exilées d'Afrique subsaharienne sont de plus en plus prises pour cibles ? Rapports, archives et témoignages mettent en lumière les logiques politiques qui traversent la Tunisie, la Libye, le Maroc et l'Algérie. Une analyse pour comprendre comment les politiques migratoires, le racisme d'État et l'externalisation des frontières européennes alimentent une crise humanitaire et une haine tenace, qui reste largement ignorée.