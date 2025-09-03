Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Témoignage exclusif : Bilal, étudiant, visé par une OQTF
Dans le Journal des Luttes, on parle de l'histoire de Bilal, étudiant brillant originaire du Maroc, installé en France depuis plusieurs années. Alors qu’il a toujours suivi un parcours exemplaire, une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, lui a été imposée par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Une décision brutale, incompréhensible pour ses proches et pour tous ceux qui le connaissent. Il y a quelques semaines, Bilal racontait l’angoisse de se voir privé d’avenir en France malgré son intégration réussie. Mais aujourd’hui, une grande lueur d’espoir : le juge des référés a suspendu l’OQTF, une première victoire pour Bilal et son avocate, Maître Clara Meiller. La bataille n’est pas terminée : ils attendent désormais l’annulation définitive de cette décision qui, pour beaucoup, symbolise l’absurdité et l’inhumanité de certaines politiques migratoires. Nous allons revenir sur ce parcours, sur les conséquences personnelles et psychologiques d’une telle procédure, et sur les enjeux juridiques qui dépassent le seul cas de Bilal.