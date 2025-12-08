Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Dérive anti-migrants : le cri d’alarme d’un garde-côtes
Cette histoire interroge notre rapport, en France, à l’accueil ou au rejet , des personnes exilées. Le 19 juin dernier, au large du Touquet, une équipe de garde-côtes douaniers reçoit une consigne inhabituelle : surveiller une embarcation de migrants non pas pour la sécuriser, mais pour détecter tout mouvement pouvant permettre une intervention policière. Une instruction qui, selon plusieurs agents, les détourne clairement de leur mission . Face à cette dérive, le syndicat Solidaires Douanes a publié une lettre ouverte : « Garde-frontières, pas tortionnaires. » .Rémi Vandeplanque , syndicaliste et douanier a aussi appelé à la désobéissance civile en cas de victoire de RN. il a été la cible de menaces de mort. c’est notre invité.