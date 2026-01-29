Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Darmanin - Retailleau : deux ans de chasse aux étrangers
Triste anniversaire en cette fin janvier. Cela fait deux ans que la loi Darmanin sur l’asile et l’immigration est entrée en vigueur, et un an que la circulaire Retailleau encadre l’admission exceptionnelle au séjour. Des textes qui, selon de nombreuses associations, collectifs et ONG, traduisent une vision toujours plus stigmatisante des politiques migratoires en France. La Cimade tire aujourd’hui la sonnette d’alarme : les conséquences de ces mesures sont jugées particulièrement lourdes pour la vie des personnes étrangères, en matière d’accès aux droits, de précarisation et de contrôle administratif. Pour en parler, nous recevons Gérard Sadik, responsable plaidoyer à la Cimade, qui est avec nous ce soir.