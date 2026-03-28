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Du Côté de Chez Sam

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Deux fois par mois, Chris dit Politicoboy décrypte pour nous les arcanes de la politique mais aussi de la société américaine.

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Trump s’enlise en Iran, les Etats-unis craquent de partout

Les États-Unis de Donald Trump sont engagés dans une confrontation avec l’Iran, sans que la stratégie de Washington n’apparaisse clairement. Une situation qui donne le sentiment d’une ligne politique hésitante, voire incohérente. Cette guerre a des répercussions concrètes sur la vie des Américains, à commencer par la hausse continue du prix de l’essence. Une réalité qui contraste avec les promesses du président, qui affirmait vouloir mettre fin aux guerres plutôt que d’en ouvrir de nouvelles. Dans le même temps, la question migratoire reste au cœur de l’agenda de l’administration Trump. L’ICE poursuit ses opérations, tandis que des initiatives visant à restreindre le droit de vote suscitent de vives inquiétudes. Et sur le terrain politique, les lignes bougent : les démocrates regagnent du terrain dans certains bastions inattendus, tandis qu’une nouvelle génération plus à gauche tente de redéfinir les équilibres au sein du parti.

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