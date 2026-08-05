Le Média et ses équipes se mobilisent au plus près du terrain pour vous permettre de suivre et de comprendre les événements et les tendances de fond qui touchent et transforment la France et le monde.
"Trop noire pour être bretonne" : cette crépière dénonce le racisme
C’est une histoire de racisme comme il y en a désormais tant, en France. Dimanche 19 juillet dernier, 300 personnes se sont réunies à Gomené dans les Côtes d’Armor, pour soutenir Joëlle Dambo, artisane crêpière et propriétaire de la crêperie des légendes. Depuis sa victoire à l’émission “le meilleur de la crêpe” sur France 3 en juin dernier, Joëlle Dambo subit un harcèlement raciste sur les réseaux sociaux. Joëlle Dambo a dénoncé publiquement cette situation, et elle a recueilli autant de soutiens que… de critiques. Certains habitants mais aussi élus locaux l’accusent de semer la discorde dans le village. La mairie, pointée du doigt pour son inaction et estimant avoir été traitée de « nazie », a même porté plainte en diffamation…