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Attaque raciste : une sénatrice paraguayenne s'en prend à Mbappé
Le coup de sifflet final n’aura pas suffi. Après un France-Paraguay déjà sous tension, la rencontre s’est prolongée avec une affaire de racisme visant Kylian Mbappé. La sénatrice paraguayenne Celeste Amarillo a publié des propos d’une violence extrême contre le capitaine des Bleus, allant jusqu’à remettre en cause sa place dans l’identité française. Mbappé lui a répondu, la Fifa a condamné, la FFF a annoncé un signalement à la justice et le gouvernement paraguayen a dû se désolidariser. Mais l’élue ne s’est pas arrêtée là : dans une lettre ouverte, elle accuse désormais Mbappé de sexisme et réclame des excuses.