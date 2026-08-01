Quand le racisme tue : l’affaire Joris, 21 ans

A 21 ans, Joris Laurencin a été retrouvé mort à Chatonnay le 14 juillet dernier, dans un champ près de la maison où il habitait avec son père. Un acte intervenu après des années de harcèlement subi par le jeune homme, d’après sa famille. Il aurait subi des brimades et des humiliations de la part de plusieurs jeunes, qui faisaient partie de son cercle d’amis. “Sale arabe, sale bougnoule”, des insultes racistes proférés par ces derniers à l’encontre de Joris, d’origine algérienne par sa mère.

Deux enquêtes ont été ouvertes, pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort et sur le harcèlement dont il aurait été victime. La brigade de gendarmerie de Vienne est chargée du dossier depuis que son dépaysement a été réclamé par l’avocate de la famille, Elise Rey-Jacquot. De nombreuses zones d’ombres restent à éclaircir notamment quant aux auteurs de ce harcèlement et au caractère raciste de ces humiliations, dans une région où l’extrême-droite a fortement progressé ces dernières années, comme en témoigne Ludovic Herbepin, représentant local de l’association SOS Racisme.