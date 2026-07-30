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Dans une société où la transparence est sur toutes les lèvres, la culture du secret n’en finit pas de se développer, Le Média traque les dysfonctionnements de services publics pris au piège de l’argent-roi, mais plus largement les mensonges d’Etat et les infractions des multinationales.

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Racisme et islamophobie : ce que notre enquête révèle sur Geodis

« J'en peux plus des Arabes », comment le racisme vérole Geodis


« Retournez au Sénégal », « on est en France, on n'est pas dans un pays musulman ! » Ces phrases, prononcées devant plusieurs dizaines de chauffeurs sous-traitants à la veille de l'Aïd – fête religieuse musulmane - dans un entrepôt Geodis de Gennevilliers, ont embrasé les réseaux sociaux. Comment de tels propos ont-ils pu être tenus publiquement ? S'agit-il d'un dérapage isolé ou du symptôme d'un problème plus profond ?

Pendant plusieurs semaines, Le Média a enquêté, recueillis témoignages inédits, documents internes : tous évoquent un problème de racisme bien ancré dans l’une des plus grandes entreprises de logistique d’Europe. Certains salariés ont dénoncé via leur comité social et économique (CSE) des propos tels que « Encore un Mohamed », « J'en peux plus des Arabes » lancés sans retenues dans les locaux.

Les représentants du personnel dénoncent l'inaction de la hiérarchie alors que l’inspection du travail menace de saisir le procureur. Sollicitée à plusieurs reprises, l'entreprise n'a pas souhaité répondre sur le fond prétendant ne pas vouloir s’exprimer sur des « thématiques religieuses ou politiques »... Une enquête exclusive de Le Média.

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