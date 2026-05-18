Les français sont-ils des fainéants ? Le grand mensonge

Entre offensive contre les jours fériés et retour des réflexes néocoloniaux, cette émission démonte deux discours politiques bien installés. D’abord, le débat relancé par François Bayrou puis Gabriel Attal autour du « coût » des jours fériés. Derrière l’argument économique — un jour férié représenterait 1,5 milliard d’euros de production en moins selon l’INSEE — se cache surtout une vieille obsession libérale : faire travailler davantage les Français. Pourtant, les chiffres racontent une réalité plus nuancée. Si la France travaille légèrement moins que la moyenne européenne, les salariés français travaillent davantage que les Allemands ou les Néerlandais. Le vrai enjeu ne serait donc pas le nombre d’heures travaillées, mais la répartition des richesses, la productivité et les conditions de travail.

Deuxième sujet : la visite d’Emmanuel Macron au Kenya lors du sommet Africa Forward. Entre défense des intérêts économiques français et posture paternaliste, le président a ravivé les critiques sur la continuité de la Françafrique. Face à la montée en puissance de la Chine, de l’Inde ou encore de la Russie, la France tente de préserver son influence sur le continent africain. Cette concurrence internationale peut toutefois ouvrir de nouvelles marges de manœuvre pour certains pays africains, même si les logiques impérialistes demeurent.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !