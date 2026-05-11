Ce qui inquiète (vraiment) les français : pourquoi les médias font fausse route

À moins d’un an de la présidentielle, les sondages se multiplient et dessinent déjà les priorités des Français. Le dernier baromètre IPSOS, publié le 9 mai, montre un décalage frappant entre les débats médiatiques et les préoccupations réelles de la population. En tête : le pouvoir d’achat, cité par 49 % des sondés. Inflation, hausse des prix de l’énergie et privations du quotidien alimentent une inquiétude profonde, tandis que les réponses libérales traditionnelles nous font foncer droit dans le mur.

Deuxième sujet majeur : l’avenir du système social, qui préoccupe 41 % des Français. Malgré les discours répétés sur son “coût” ou sa prétendue inefficacité, la protection sociale reste un pilier auquel la population demeure fortement attachée. « Le modèle social nous rapporte plus qu’il nous coûte », rappelle Thomas Porcher. Viennent ensuite la dette et le déficit publics (30 %), largement mis en avant dans le débat public. Une inquiétude qui naît des alertes des responsables politiques ou discours médiatiques, rappelle l’économiste.

Dans le même temps, les profits records de Total, en hausse de 50 % au premier trimestre 2026, relancent le débat sur les “superprofits”. Alors que les consommateurs subissent la hausse des prix à la pompe, certains grands groupes profitent des crises internationales pour accroître leurs bénéfices. À un an du scrutin, une question demeure : les candidats ont-ils de véritables projets économiques capables de répondre à ces préoccupations concrètes ?

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !