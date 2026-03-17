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Scandales et trahison : guerre fratricide Ciotti-Estrosi à Nice
À Nice, la campagne municipale ressemble de plus en plus à un règlement de comptes entre anciens amis. Au premier tour, Éric Ciotti a infligé une lourde claque à son ancien mentor Christian Estrosi, arrivé loin derrière. Depuis, le maire sortant multiplie les contorsions pour sauver son fauteuil, allant jusqu’à appeler la gauche au secours au nom du « front républicain ». Problème, la candidate divers gauche Juliette Chesnel-Le Roux refuse toute alliance et maintient sa liste. Pendant ce temps, une étrange affaire de tête de porc déposée devant la maison d’Estrosi vient encore compliquer la campagne, l’enquête évoquant désormais une possible manipulation venue de son propre camp. Résultat, la ville se prépare à un second tour électrique entre deux anciens alliés devenus ennemis jurés, pendant que la gauche observe ce duel fratricide avec une certaine distance.