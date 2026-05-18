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Ruffin, pourquoi sa BD fait polémique
Avec « Picardie Splendor », François Ruffin livre moins une BD sociale qu’un récit politique centré sur sa propre personne. Derrière l’image du député proche du peuple, chaque planche met en scène un homme providentiel chargé de rétablir le calme et de recoller les morceaux d’une société fracturée. Le problème, c’est que cette logique de pacification permanente écrase toute lecture politique des situations racontées. La scène du train en est l’exemple parfait : face à ce qui ressemble à un abus raciste et à une démonstration d’autoritarisme policier, Ruffin ne cherche ni à dénoncer ni à affronter le problème, seulement à faire repartir le train. Une vision du monde où l’ordre et le dialogue priment toujours sur le conflit et le rapport de force.