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Macron au Kenya : le grand relooking de la Françafrique
Le déplacement d’Emmanuel Macron au Kenya en dit long sur l’état des relations entre la France et l’Afrique. Si Paris mise désormais sur l’Afrique anglophone, c’est aussi parce que son influence recule fortement dans son ancien pré carré francophone, notamment au Sahel, où la présence française est de plus en plus rejetée. Mais malgré les discours sur les relations apaisées, les critiques sur la Françafrique et le néocolonialisme restent intactes. Et les sorties paternalistes du président français continuent d’alimenter ce rejet. La France change de terrain et de vocabulaire. Pas forcément de logique.