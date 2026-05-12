La télé mainstream vous fatigue ?
Financez la nôtre !
Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Macron au Kenya : le grand relooking de la Françafrique

Le déplacement d’Emmanuel Macron au Kenya en dit long sur l’état des relations entre la France et l’Afrique. Si Paris mise désormais sur l’Afrique anglophone, c’est aussi parce que son influence recule fortement dans son ancien pré carré francophone, notamment au Sahel, où la présence française est de plus en plus rejetée. Mais malgré les discours sur les relations apaisées, les critiques sur la Françafrique et le néocolonialisme restent intactes. Et les sorties paternalistes du président français continuent d’alimenter ce rejet. La France change de terrain et de vocabulaire. Pas forcément de logique.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !