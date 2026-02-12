Je fais un don

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Révélations : purges, départs, mises à l’écart… Les Écolos au bord de l’explosion

Les Écolos affichent l’unité, mais la contestation gronde. Après une tribune critique signée par 400 militants et partiellement effacée sous pression, deux députés racisés menacent de quitter le groupe, dénonçant leur marginalisation. La niche parlementaire et la relégation d’un texte sanitaire consensuel ont servi de déclencheur. En interne, plusieurs voix accusent la direction de verrouiller le débat et de réduire la “diversité” à un slogan sans effets concrets. Si Marine Tondelier s’est imposée comme figure médiatique et trait d’union de la gauche, le parti souffre d’un flou idéologique croissant. À force de privilégier la stratégie présidentielle de 2027 et d’étouffer les dissidences, la direction prend le risque de transformer le malaise en fracture ouverte.

