Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Marine Tondelier face à la fronde des Écologistes

À un mois et demi des élections municipales, les Écologistes traversent une crise interne majeure. En cause : le choix stratégique de la direction, menée par Marine Tondelier, de nouer des alliances avec le Parti socialiste dès le premier tour. Cette orientation a provoqué une fracture profonde, notamment avec l'aile gauche, qui l'a fait savoir par une tribune publiée dans Mediapart et signée par plusieurs centaines d’adhérents ou ex-adhérents. Ces derniers dénoncent une ligne devenue illisible et refusent que l’écologie se dissolve dans la social-démocratie, au détriment du programme du Nouveau Front populaire.

Sur le terrain, cette division se traduit concrètement par des stratégies divergentes selon les villes, certains élus écologistes rejoignant des listes insoumises en contradiction avec les accords nationaux passés avec le PS. Face à cette fronde, la direction a choisi la fermeté, menaçant de sanctions les signataires de la tribune, ce qui relance les critiques sur le manque de démocratie interne du parti. À force de vouloir incarner un trait d’union permanent entre socialistes et insoumis, les Écologistes donnent le sentiment de ne plus savoir où ils se situent. Cette stratégie de l’entre-deux brouille leur message et nourrit une crise d’identité dont l’issue pourrait se jouer dès les municipales.

Le Récap

