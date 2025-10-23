Génocide à Gaza : un crime collectif - Tondelier : une candidate Macron-compatible ?

Au sommaire de cette édition:

Nous reviendrons sur l’actualité du jour avec Nicolas Sarkozy. Incarcéré à la prison de la santé, il bénéficie d’un dispositif de protection spécial 24h/24, placé dans une cellule voisine de la sienne, l’escortant dans ses déplacements. Une situation qui a fait réagir les syndicats pénitentiaires.

Puis nous serons avec Johann Soufi, avocat spécialisé en droit pénal international. Nous reviendrons avec lui sur le nouvel avis consultatif de la CIJ rendu hier à la Haye où nous étions ; ainsi que le nouveau rapport de Francesca Albanese « Génocide à Gaza: une crime collectif. »

Pour conclure cette émission, Marine Tondelier candidate à la Présidentielle ! Nous serons avec Rob Grams, rédacteur en chef adjoint de Frustration Mag, qui analyse la patronne des verts comme “macron compatible”.

