Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Un sauvetage de Lecornu ? Pourquoi le PS ne censure pas le gouvernement
Le Parti socialiste a une nouvelle fois semé le trouble sur son positionnement. En refusant de voter la motion de censure contre le gouvernement Lecornu 2, il s’est attiré les foudres du reste de la gauche, accusé de sauver un exécutif à bout de souffle. Séduit par la promesse d’un non-recours au 49.3 et d’une simple “conférence sur les retraites”, Olivier Faure revendique une “victoire parlementaire” et une preuve “d’utilité politique”. Mais pour ses anciens partenaires du NFP, ce compromis n’est qu’une trahison supplémentaire : le PS abandonne la taxation du capital et la justice sociale au profit d’une posture de stabilité. Cette stratégie illustre la dérive d’un parti désormais plus préoccupé par sa survie que par la rupture sociale. Longtemps moteur du progrès, le PS s’est mué en force d’accompagnement du pouvoir centriste, brouillant encore un peu plus la frontière entre gauche et droite.