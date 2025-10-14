Je fais un don

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Le NFP s’effrite : le moment de vérité pour Marine Tondelier

Marine Tondelier a transformé Les Écologistes en pivot stratégique de la gauche depuis la séquence NFP de juin 2024. Sa capacité à ménager PS et LFI, tout en soignant son image et sa proximité médiatique, lui a valu notoriété et autorité interne. Mais la situation actuelle montre les limites de cette approche : le flou stratégique, les alliances fragiles et la médiatisation excessive brouillent la ligne politique du parti. Nous sommes arrivés à un moment de vérité. Le NFP s’effrite, les alliances deviennent intenables et le parti écolo risque de s’effacer dans un paysage où l’écologie est désormais transversale. La cheffe des Verts doit désormais transformer son rôle de médiatrice en une ligne politique autonome et crédible, capable d’articuler urgence climatique, justice sociale et projet démocratique, sous peine de rester prisonnière d’un rôle de facilitatrice qui dilue l’identité de son parti.

