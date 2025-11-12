Primaire impossible, gauche éclatée : Mélenchon trace sa route

À dix-huit mois de la présidentielle, la machine politique française s’emballe. À gauche, la valse des ambitions continue : Marine Tondelier s’est déclarée avant l’heure, Ruffin et Autain fourbissent leurs armes, et même Ségolène Royal veut rejouer la bataille. Pendant ce temps, LFI et Place Publique refusent d’entrer dans la danse d’une primaire dont plus personne ne croit vraiment à la vertu unificatrice. À droite, la même dissonance : entre Wauquiez qui rêve d’union des droites et Édouard Philippe qui avance seul, chacun joue sa partition. Au milieu de ce désordre, les sondages redessinent un paysage politique incertain : le RN caracole, le centre s’effrite, et Mélenchon refait surface. Son score de 12,5 % relance l’espoir à gauche, même si beaucoup doutent encore de sa capacité à rassembler au second tour. Pourtant, sur le terrain, la musique est différente. À Choisy-le-Roi, l’homme qu’on dit « le plus détesté de France » est accueilli comme une rock star. Car Mélenchon ne séduit pas les sondeurs : il parle à ceux qu’ils ne voient pas. Ceux qui n’entrent dans aucune case mais qui, une fois encore, pourraient faire mentir tous les pronostics. Et pendant que les analystes débattent, que les partis s’entre-déchirent, le vieux lion avance, fidèle à sa devise : faites mieux.

