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Belfast : Quand l’extrême droite passe du tweet à l’émeute

À Belfast, une attaque au couteau commise par un réfugié soudanais a servi de prétexte à une nouvelle flambée de violences racistes en Irlande du Nord. Instrumentalisé par des figures de l’extrême droite comme Tommy Robinson et Elon Musk, le fait divers a alimenté une campagne de haine en ligne qui s’est rapidement transformée en émeutes. Des centaines de personnes ont pris pour cible des habitants d’origine étrangère, incendiant des logements et semant la terreur dans plusieurs quartiers. Ces événements s’inscrivent dans une série de violences similaires observées ces dernières années au Royaume-Uni, souvent nourries par des rumeurs, des intox et des discours anti-immigration. Une nouvelle démonstration de la manière dont l’extrême droite transforme les faits divers en carburant politique, avec des conséquences bien réelles.

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