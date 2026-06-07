Avant Le Pen : le premier facho de la Ve République

Un élément qui avait particulièrement marqué pendant les élections législatives de 2024, c’était la nonchalance de certains journalistes et éditorialistes quand on leur parlait des origines du Rassemblement national. Origines qui sont, pour rappel, sa fondation par des anciens SS et collabos du régime de Vichy et des nazis, si jamais vous étiez toujours pas au courant. Mais finalement, quand on parle du Rassemblement national fondé sous le nom Front national en 1979, on a l’impression que rien n’a vraiment existé avant.

Et peu se souviennent de celui qui a été le leader de l’extrême-droite lors de l’élection présidentielle de 1965, le premier candidat d’extrême-droite à y avoir figuré et à y avoir fait un bon score… Jean-Louis Tixier-Vingnancour.