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Retailleau veut la castration des pédocriminels : le démago sans limite
Bruno Retailleau veut imposer la castration chimique aux pédocriminels, même sans leur consentement. Une proposition choc qui a immédiatement trouvé un large écho médiatique. Mais derrière l'effet d'annonce se cache une réalité beaucoup plus complexe. La castration chimique est-elle réellement efficace contre les violences sexuelles ? Peut-on transformer un traitement médical en sanction pénale ? Et surtout, que dit cette proposition de l'évolution du débat public en France ? Dans ce Récap, retour sur une mesure régulièrement remise sur la table par la droite et l'extrême droite, ses limites médicales, ses implications juridiques et les questions éthiques qu'elle soulève.