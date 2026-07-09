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Macron nomme un anti-droits au Défenseur des droits ?
Le prochain Défenseur des droits sera-t-il un homme qui s'est opposé à une bonne partie des combats que cette institution est censée porter ? C'est la question posée par la nomination annoncée de François-Noël Buffet. Proche de Bruno Retailleau, le sénateur LR s'est illustré par des positions très conservatrices sur les droits des personnes LGBT+, les droits des femmes, le voile ou encore l'immigration. De quoi provoquer une levée de boucliers des syndicats et associations, qui dénoncent une candidature incompatible avec la défense des libertés fondamentales. À travers ce choix, Emmanuel Macron confirme une trajectoire politique déjà observée par ses détracteurs : banaliser les idées de la droite la plus dure tout en continuant à se présenter comme le principal rempart contre l'extrême droite.