LFI, médias, ps, extrême droite : Manuel Bompard dit tout

Quelques jours après le lancement d’une nouvelle stratégie de la France Insoumise envers les nouveaux médias, Manuel Bompard est venu sur Le Fauteuil du Média TV !

Formé aux mathématiques avant de s’engager durablement aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il explique avoir trouvé dans l’action politique un moyen de répondre aux inégalités qu’il a observé dans sa jeunesse.

Interrogé sur les tensions à gauche, il reconnaît des divergences profondes avec le Parti socialiste, notamment sur la Palestine, les violences policières ou l’antifascisme. À ce sujet, Manuel Bompard refuse de parler de stratégie. Pour lui, la nature politique est « indissociable de la stratégie politique ».

Face à la montée de l’extrême droite et, Bompard explique pour la FI assume un antifascisme politique, mais aussi la volonté de construire une alternative crédible de gouvernement. Cela passe aussi par un travail sur les nouveaux médias, afin de contourner les biais médiatiques et parler directement aux citoyens.

L’entretien se conclut par quelques recommandations culturelles (très marseillaises et très old-school) pour penser le moment politique actuel.