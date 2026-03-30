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Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

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Quentin Deranque : la police a tout vu et n’a rien fait ?

La rixe qui a coûté la vie à Quentin Deranque a été filmée et photographiée par la police, qui n’a rien fait, ni prévenir, ni intervenir, ni secourir. Le pouvoir, nécessairement informé des moindres détails, a laissé prospérer le récit mensonger qui a servi à criminaliser l’antifascisme, à marginaliser l'opposition de gauche et à célébrer un militant de l’extrême droite fasciste. Les médias indépendants ont été les seuls à oeuvrer en faveur de la vérité. Police passive, pouvoir complice, extrême droite libre : les responsabilités sont claires. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

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