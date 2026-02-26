Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Knafo et Koxie : derrière la pop, le fascisme
Un courant d’air vintage traverse la scène politique parisienne. La chanteuse de 2007, Koxie, revient sur le devant de la scène, non pas avec un micro mais sur une liste municipale. Aux côtés de Sarah Knafo, eurodéputée d’extrême droite et tête de liste à Paris, elle avance masquée derrière les mots “apolitique”, “sans étiquette”, “solutions concrètes”. En s’affichant avec Knafo, Koxie ne fait pas qu’un choix personnel : elle apporte une caution pop, un capital nostalgie, une mémoire collective capable d’adoucir un projet autrement clivant. Pendant ce temps, Knafo se revendique “gaulliste” tout en siégeant dans les alliances européennes les plus radicales et en saturant l’espace médiatique de vidéos générées par intelligence artificielle. On repeint la vitrine en rose pop pendant que le fond reste noir.