Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

« LFI, un parti anti-France » la Macronie et LR surfent sur Pétain et Maurras

Martine Vassal et Aurore Bergé se sont distinguées… pour les mauvaises raisons. La première reprend, sans mesurer, la devise pétainiste “travail, famille, patrie” lors d’un débat à Marseille et tente ensuite de se dédouaner dans un florilège de justifications médiocres. La seconde, ministre de l’Égalité, reprend quelques jours plus tard sur CNews le terme “anti-France”, directement issu de l’Action française de Maurras, pour attaquer LFI. Martine Vassal (LR) et Aurore Bergé (Renaissance) jouent avec le vocabulaire de l’extrême droite comme si c’étaient de vulgaires slogans publicitaires pour taper fort mais elle prouvent surtout qu’elles ne maîtrisent ni l’histoire, ni la communication politique. Le spectacle est aussi gênant que révélateur de la fascisation du pays. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !