Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
« LFI, un parti anti-France » la Macronie et LR surfent sur Pétain et Maurras
Martine Vassal et Aurore Bergé se sont distinguées… pour les mauvaises raisons. La première reprend, sans mesurer, la devise pétainiste “travail, famille, patrie” lors d’un débat à Marseille et tente ensuite de se dédouaner dans un florilège de justifications médiocres. La seconde, ministre de l’Égalité, reprend quelques jours plus tard sur CNews le terme “anti-France”, directement issu de l’Action française de Maurras, pour attaquer LFI. Martine Vassal (LR) et Aurore Bergé (Renaissance) jouent avec le vocabulaire de l’extrême droite comme si c’étaient de vulgaires slogans publicitaires pour taper fort mais elle prouvent surtout qu’elles ne maîtrisent ni l’histoire, ni la communication politique. Le spectacle est aussi gênant que révélateur de la fascisation du pays. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.