Le Récap, c'est la pastille d'info condensée et musclée du Média.

Procès Le Pen : pourquoi cela peut être pire que prévu

Marine Le Pen est de retour au tribunal. Le procès en appel de l’affaire des assistants parlementaires européens s’ouvre ce mardi 13 janvier, avec à la clé la réévaluation d’un système de détournement de fonds publics ayant permis au RN de détourner plus de 4 millions d’euros. En première instance, la sanction avait été lourde : prison, amende et surtout inéligibilité immédiate, mettant en péril sa quatrième tentative présidentielle en 2027. Après l’échec de tous ses recours, ce procès est son ultime tentative pour rester dans la course. Mais le paysage a changé. L’hypothèse Bardella s’est imposée, y compris au sein du RN, sans provoquer de véritable débat idéologique. Car l’extrême droite est entrée dans une autre phase : l’incarnation est devenue secondaire, la victoire est l’unique boussole. Les scandales n’entament plus l’opinion, les idées du RN progressent, et la normalisation avance. Qu’elle soit condamnée ou non, Marine Le Pen joue surtout son avenir personnel. Le parti, lui, a déjà pris de l’avance.

