Procès Guerriau : un ex-sénateur devant les juges | Municipales 2026 : des écolos anti PS

Au sommaire de cette édition :

D’abord, une carte blanche de notre journaliste Lisa Lap, consacrée au procès de Joël Guerriau, ancien sénateur, jugé lundi et mardi pour avoir administré, à l’insu de la députée Sandrine Josso, une substance destinée à altérer son discernement en vue de commettre une agression sexuelle ou un viol, lors des faits du 14 novembre 2023.

Pour notre premier entretien, nous reviendrons sur la mobilisation de ce matin du syndicat de police Alliance, qui appelle à manifester contre l’insécurité et le manque de moyens. Une mobilisation qui interroge : peut-on défendre les conditions de travail des policiers sans renforcer une logique sécuritaire et répressive qui touche d’abord les classes populaires et les minorités ? Nous recevrons Mathilde Millat, militante du NPA et collaboratrice parlementaire de Raphaël Arnault.

Puis direction les municipales de 2026 et les lignes de fracture à gauche. Une tribune de militant·es et d’élu·es écologistes appelle à rompre avec les alliances jugées trop tièdes, notamment avec le Parti socialiste, et à défendre une écologie de rupture, fidèle aux engagements du Nouveau Front populaire. Nous recevrons Nathalie Laville, conseillère de Paris et élue écologiste.