Dati, Chikirou, logement : Emmanuel Grégoire et la "Gauche Unie" face aux questions du Média

Invités de l’émission Face aux indés sur Le Média, Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris, et le conseiller de Paris Laurent Sorel ont été longuement interrogés sur la crise du logement, enjeu central de la campagne municipale. Emmanuel Grégoire siège depuis 5 ans au Conseil de Paris dans la majorité d’Anne Hidalgo, un bilan directement questionné par les journalistes Amine Snoussi et Lisa Lap. À Paris, près de 290 000 ménages attendent un logement social, tandis qu’environ 9 000 attributions seulement ont été réalisées en 2024, signe d’un système saturé. Dans le même temps, le parc locatif privé s’est fortement réduit : 180 000 logements locatifs classiques ont disparu entre 1982 et 2021, aggravant la pénurie. Face à ce constat, la "gauche unie" (hors LFI) promet la création de 60 000 logements publics d’ici 2035, sans augmentation de la dette municipale. Les journalistes ont également évoqué la saturation de l’hébergement d’urgence et la situation des sans-abri, des exilés et des mineurs isolés, alors que des associations comme Utopia 56 pallient régulièrement les manques de l’État. Autre sujet : l’exode des classes moyennes, poussées hors de la capitale par des prix immobiliers toujours plus élevés. Au-delà du logement, l’entretien a abordé les alliances possibles à gauche pour le second tour, les contraintes budgétaires pesant sur les collectivités locales et le climat tendu de la campagne, marqué par des violences visant certains candidats de gauche. "Je ne confonds pas adversaire et concurrent", a affirmé Emmanuel Grégoire, qui a martelé l'urgence de battre Rachida Dati. Le socialiste rejette un rapprochement avec l'insoumise Sophia Chikirou.

