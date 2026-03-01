Louis Sarkozy : le fils à papa qui fait l’éloge de la violence (en toute impunité)

Dans ce nouvel épisode décentralisé de la VAR Politique, Nabil Touati se penche sur la candidature de Louis Sarkozy à Menton. La chronique expose le vrai visage d'un candidat qui se rêve en renouveau mais qui coche toutes les cases de l'héritage paternel... et va même bien au-delà. La première partie décortique les contradictions "à la papa" : la promesse trahie de ne jamais faire de politique, et le grand écart sur le logement où ce "libéral" propose des solutions ultra-régulées... pour loger des cardiologues plutôt que de répondre aux 850 demandes de logements sociaux. Mais la VAR révèle ensuite une facette beaucoup plus sombre et radicale. Louis Sarkozy fait l'éloge de la violence sous toutes ses formes : il conseille le suicide aux anti-natalistes, justifie le port d'armes et cite l'idéologue extrêmiste Jordan Peterson comme référence morale. Une dérive qui culmine avec des propos comme "je brûlerais l'ambassade" d'Algérie ou "qu'ils crèvent tous" à propos du Hamas et du Hezbollah. Enfin, la chronique expose l'hypocrisie totale du "bloc central" (LR, Renaissance, Horizons) qui soutient ce candidat tout en prétendant lutter contre la "brutalisation" du débat public.