Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Macron : Un accent, des lunettes, et tout est pardonné ?

Personne ne l’attendait, et pourtant : Emmanuel Macron redevient tendance. Non pas grâce à une décision politique, mais à une séquence virale en anglais mêlant accent français, lunettes façon Top Gun. Les réseaux sociaux s’emparent de l’image, la détournent, s’en amusent, jusqu’à faire du président une icône pop, imité même par le Premier ministre britannique. Ce buzz n’efface en rien son impopularité record, mais il révèle une réalité plus large : la politique est devenue un spectacle. Dans une société obsédée par l’instant et l’image, on élit, on critique et on réhabilite des dirigeants sur des détails visuels plutôt que sur leurs idées. Macron hier, Bardella aujourd’hui, profitent de cette superficialité collective.

