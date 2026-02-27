Je fais un don

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Fin de règne : "Merci les copains" Macron récompenses ses derniers fidèles

Au sommaire :

1/ Emmanuel Macron et la république des copains. Le président profite de ses derniers mois au pouvoir pour récompenser ses derniers fidèles.

2/ La gauche peut-elle gagner les municipales sans LFI ? C’est ce qu’affirme le PS au niveau national mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée.

3/ Et pour finir, qui va sauver le soldat Édouard Philippe? L’ex-Premier ministre semble en mauvaise posture au Havre. Nils a enquêté.

