Fin de règne : "Merci les copains" Macron récompenses ses derniers fidèles

Au sommaire :

1/ Emmanuel Macron et la république des copains. Le président profite de ses derniers mois au pouvoir pour récompenser ses derniers fidèles.

2/ La gauche peut-elle gagner les municipales sans LFI ? C’est ce qu’affirme le PS au niveau national mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée.

3/ Et pour finir, qui va sauver le soldat Édouard Philippe? L’ex-Premier ministre semble en mauvaise posture au Havre. Nils a enquêté.