France humiliée : comment Macron est devenu le paillasson de Trump

Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati analyse l'humiliation publique d'Emmanuel Macron par Donald Trump. La chronique décrypte la grande contradiction du président français : son attachement affiché au droit international face à sa soumission à la "loi du plus fort" quand elle est exercée par les États-Unis.

Le cas d'école : l'intervention américaine au Venezuela. Alors que Trump kidnappe un chef d'État, Macron, d'habitude si prompt à dénoncer, se contente d'une réaction d'une lâcheté spectaculaire, refusant de condamner clairement cette violation du droit international.

La VAR exhume les archives de 2022 où le même Macron donnait des leçons de droit à Vladimir Poutine avec une fermeté aujourd'hui disparue. Pourquoi ce deux poids, deux mesures ? La realpolitik. Macron sacrifie ses principes pour obtenir le soutien de Trump en Ukraine.

La chronique retrace le chemin parcouru depuis la poignée de main virile de 2017 jusqu'au ridicule d'aujourd'hui, montrant l'effritement de la crédibilité de la France, bien loin de la posture d'un Chirac en 2003.