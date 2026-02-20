Je fais un don

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Mort de Quentin D. : contre les insoumis, le double jeu de Macron

Au sommaire :

Mais à quoi joue Emmanuel Macron ? S’il fait mine de se tenir à l’écart après la mort de Quentin Deranque, en sous-main, le président poursuit son travail de sape contre La France Insoumise. Nils a enquêté.

Et justement, on va revenir sur la situation au sein de LFI. La formation de Jean-Luc Mélenchon se retrouve dans une position très inconfortable. Les coulisses d’une semaine de crise.

Enfin, on va parler du Rassemblement national et du Sénat. Le parti d’extrême-droite veut faire un hold-up sur la haute assemblée lors des municipales.

