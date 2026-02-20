Mort de Quentin D. : contre les insoumis, le double jeu de Macron

Au sommaire :

Mais à quoi joue Emmanuel Macron ? S’il fait mine de se tenir à l’écart après la mort de Quentin Deranque, en sous-main, le président poursuit son travail de sape contre La France Insoumise. Nils a enquêté.

Et justement, on va revenir sur la situation au sein de LFI. La formation de Jean-Luc Mélenchon se retrouve dans une position très inconfortable. Les coulisses d’une semaine de crise.

Enfin, on va parler du Rassemblement national et du Sénat. Le parti d’extrême-droite veut faire un hold-up sur la haute assemblée lors des municipales.

