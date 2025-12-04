Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Usine Stellantis à Poissy : 2 000 emplois menacés, la colère monte
Alors que Stellantis assure que l’usine de Poissy ne fermera “pas avant 2028”, l’inquiétude reste immense pour les 2 000 salariés du dernier site automobile d’Île-de-France. Entre arrêt temporaire de la production, menace de suppression d’une équipe entière et absence de garanties sur l’avenir industriel du site, les travailleurs refusent de voir leur usine dépouillée en silence.
Aujourd’hui, la CGT organise une grande mobilisation, de la mairie de Poissy jusqu’aux portes même de l’usine, pour défendre les emplois., Matthieu Bolle-Reddat, secrétaire général de l’Union départementale CGT des Yvelines. Il est devant l’usine. Il est en direct avec nous.