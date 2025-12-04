Je fais un don

Usine Stellantis à Poissy : 2 000 emplois menacés, la colère monte

Alors que Stellantis assure que l’usine de Poissy ne fermera “pas avant 2028”, l’inquiétude reste immense pour les 2 000 salariés du dernier site automobile d’Île-de-France. Entre arrêt temporaire de la production, menace de suppression d’une équipe entière et absence de garanties sur l’avenir industriel du site, les travailleurs refusent de voir leur usine dépouillée en silence. Aujourd’hui, la CGT organise une grande mobilisation, de la mairie de Poissy jusqu’aux portes même de l’usine, pour défendre les emplois., Matthieu Bolle-Reddat, secrétaire général de l’Union départementale CGT des Yvelines. Il est devant l’usine. Il est en direct avec nous.

