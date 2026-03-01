Gauche et religion : « Légalisons l'opium du peuple ! » | Yazid Arifi, Wissem Xelka, Julien Théry

S'il faut reconnaître la fécondité historique des idéaux issus des Lumières que sont le matérialisme, le rationalisme, la laïcité, s'il va de soi que les acquis précieux de la sécularisation ne sauraient être abandonnés, « une gauche décoloniale doit être post-séculariste et post-matérialiste », car « toute action politique émancipatrice est sans doute une politique de transcendance ». Telles sont les thèses développées dans le numéro 4 de la revue Nous., que Yazid Arifi et Wissam Xelka sont venus présenter dans ce nouvel épisode de On s'Autorise à Penser.

Le numéro 4 de la revue Nous. publiée par le QG décolonial contient un dossier consacré à la vaste question des rapports entre religion et émancipation. La belle couverture, sur laquelle un Marx revêtu d'une coiffe orientale fume une pipe d'où sort une épaisse fumée, transforme le point de départ obligé de toute réflexion sur le sujet en mot d'ordre affiché d'emblée, avec ce titre : Légalisons l'opium du peuple ! L'interprétation habituelle à gauche du phénomène religieux comme aliénation est immédiatement prise à contrepied − sachant que le texte de jeunesse dans lequel Marx assimilait la religion à "l'opium du peuple" est beaucoup plus riche et nuancé qu'on ne le croit d'ordinaire.

Il faut bien sûr, dit Louisa Yousfi dans son éditorial, reconnaître la fécondité historique des idéaux issus des Lumières que sont le matérialisme, le rationalisme, la laïcité. Mais "la gauche occidentale accrochée à ses fétiches d'émancipation s'est faite prêtresse d'une autre foi : celle qui nous enferme dans un monde sans transcendance, sans dehors, sans autre horizon que la répétition de la machine", et "ce paradigme qui a nourri les révolutions européennes "s'est retourné par la logique coloniale, contre les peuples indigènes". Aujourd'hui, "tout force politique qui persiste à croire que Dieu est une faiblesse du peuple qu'il faudrait éduquer aux valeurs des Lumières se trompe d'époque". Et, comme le conclut Félix Boggio Ewangé-Epée au terme d'un remarquable article au titre on-ne-peut-plus clair, "Une gauche décoloniale doit être post-séculariste et post-matérialiste", "toute action politique émancipatrice est sans doute une politique de transcendance. Même quand elle ne se revendique d'aucune religion ou spiritualité, elle vient ouvrir des espaces de sens là où règne une compréhension stérile et convenue des intérêts des uns et des autres".

Pour cet épisode d'On s'Autorise à Penser, Julien Théry reçoit l'un des contributeurs du 4e numéro de Nous, Yazid Arifi, et un autre membre du QG déclolonial, Wissam Xelka, qui est aussi membre de Zawa Prod.

