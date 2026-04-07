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Tondelier, Faure, Roussel : pourquoi ils refusent l’union avec Mélenchon ?
Nouvelle tentative d’union à gauche, nouveau fiasco. Cette fois, LFI tend la main. Sur le papier, la convergence existe. Dans la réalité, le refus est net. Les Ecologistes soupçonnent une manœuvre, le PCF assume ses distances, chacun cherchant à exister face à Mélenchon. L’union, pourtant plébiscitée dans les sondages, se heurte à une évidence : personne ne veut s’effacer. La présidentielle, par nature, pousse à la division plus qu’au rassemblement. Même la primaire de la gauche, annoncée à l’automne, semble déjà vidée de son sens. Entre ambitions personnelles et divergences stratégiques, l’union paraît décidément hors de portée pour ce scrutin. LFI a néanmoins réussi un coup politique en forçant ses partenaires à se dévoiler.