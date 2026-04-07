Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Tondelier, Faure, Roussel : pourquoi ils refusent l’union avec Mélenchon ?

Nouvelle tentative d’union à gauche, nouveau fiasco. Cette fois, LFI tend la main. Sur le papier, la convergence existe. Dans la réalité, le refus est net. Les Ecologistes soupçonnent une manœuvre, le PCF assume ses distances, chacun cherchant à exister face à Mélenchon. L’union, pourtant plébiscitée dans les sondages, se heurte à une évidence : personne ne veut s’effacer. La présidentielle, par nature, pousse à la division plus qu’au rassemblement. Même la primaire de la gauche, annoncée à l’automne, semble déjà vidée de son sens. Entre ambitions personnelles et divergences stratégiques, l’union paraît décidément hors de portée pour ce scrutin. LFI a néanmoins réussi un coup politique en forçant ses partenaires à se dévoiler. 

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !